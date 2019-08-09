Штаб "Зенита" пополнил экс-помощник главного тренера "Басконии"

Тренер Ллуис Риера будет работать в "Зените". Он вошел в тренерский штаб клуба из Санкт-Петербурга, сообщает официальный сайт команды.

В сезоне-2018/19 Риера работал в "Басконии" вместе с главным тренером басков Велимиром Перасовичем. Помимо "Басконии", Риера также работал в испанском "Ховентуте" и Федерации баскетбола Каталонии.

– Для нас важно не только собрать боеспособный состав, но и иметь тренерский штаб, соответствующий уровню выступлений в новом сезоне, – отметил генеральный директор "Зенита" Александр Церковный. – На мой взгляд, Ллуис Риера – один из лучших ассистентов в Европе, имеющий опыт работы в Евролиге. Он прекрасно знает наших будущих соперников и должен помочь "Зениту" максимально быстро адаптироваться к новому для нас формату.