Штаб "Зенита" пополнил экс-помощник главного тренера "Басконии"

Тренер Ллуис Риера будет работать в "Зените". Он вошел в тренерский штаб клуба из Санкт-Петербурга, сообщает официальный сайт команды.
В сезоне-2018/19 Риера работал в "Басконии" вместе с главным тренером басков Велимиром Перасовичем. Помимо "Басконии", Риера также работал в испанском "Ховентуте" и Федерации баскетбола Каталонии.
– Для нас важно не только собрать боеспособный состав, но и иметь тренерский штаб, соответствующий уровню выступлений в новом сезоне, – отметил генеральный директор "Зенита" Александр Церковный. – На мой взгляд, Ллуис Риера – один из лучших ассистентов в Европе, имеющий опыт работы в Евролиге. Он прекрасно знает наших будущих соперников и должен помочь "Зениту" максимально быстро адаптироваться к новому для нас формату.
🎉 Представляем нового ассистента Джоана Плазы! Добро пожаловать в «Зенит», тренер!— БК «Зенит» (@zenitbasket) August 9, 2019
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Lluis Riera became the new assistant of Joan Plaza! Welcome to Zenit, coach! #Zenitbasket pic.twitter.com/sPHBh2qxau
Дополнительная информация
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2019/08/09/shtab-zenita-popolnil-eks-pomoshchnik-glavnogo-trenera-baskonii-lluis-riera-marti/