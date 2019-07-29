Сергей Карасев считает, что Швед может заменить Хвостова на позиции разыгрывающего

Защитник сборной России Сергей Карасев считает, что лидер "Химок" Алексей Швед может действовать на позиции разыгрывающего на Кубке мира. Основной разыгрывающий Дмитрий Хвостов пропускает турнир из-за травмы.

- Конечно, Швед может играть разыгрывающего. Если он хочет и готов это делать, то он раздает очень много передач. В "Химках" по 12 передач делал в некоторых играх, - цитирует ТАСС Карасева. - У нас впереди месяц подготовки - этого достаточно. Понятно, что Хвостова будет не хватать и Тимы Мозгова, если он не успеет восстановиться, но это означает, что нам придется сплотиться, плюс дополнительная нагрузка выпадет на лидеров, мы к этому готовы. Я специально готовился все лето, тренировался и физически готов хорошо.

Ранее главный тренер сборной России Сергей Базаревич сообщил, что Швед присоединится к сборной России позднее в августе. Игрок "Химок" недавно возобновил тренировки после травмы.

Сборная России сыграет в групповом турнире Кубка мира с Нигерией, Аргентиной и Кореей. Соревнования пройдут в Китае с 31 августа по 15 сентября.