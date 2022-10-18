Ориола — об уходе из «Барселоны»: «Я был капитаном, но они не сделали ни единого заявления»

Испанский центровой Пьерр Ориола рассказал о причинах ухода из «Барселоны».

«Ухожу по техническому решению за два года до окончания моего контракта, зная, что всегда выкладывался по максимуму, когда у меня была такая возможность. Это решение клуба. Я разочарован, потому что все еще думаю, что мог бы внести больший вклад в развитие команды. Я был капитаном, но они не сделали ни единого заявления.

Встретился с Марио Бруно и Хуаном Карлосом Наварро, чтобы проанализировать свое выступление в прошлом сезоне. Они сказали мне, что меня не будет в команде в следующем сезоне. Можно было и не встречаться. Тренер Ясикявичюс ничего мне не сказал. Он позвонил мне только через два месяца после того, как меня выгнали, и спросил, злюсь ли я", — приводит BasketNews слова 30-летнего баскетболиста.

Ориола выступал за «Барселону» с 2017 года. В 2020 году он стал капитаном команды.

За последние пять лет испанец провел 142 матча в Евролиге, набирая 5,4 очка, 3,2 подбора и 0,7 передачи за игру.