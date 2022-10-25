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Сегодня, 11:56

Кириленко заявил, что РФБ найдет максимально сильных соперников для сборной России

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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что для сборной России будут подобраны максимально сильные соперники для товарищеских матчей.

«Посовещавшись, мы направили вектор сейчас на то, чтобы искать возможности для наших команд иметь сильные, насколько возможно, спарринги. Или за рубежом, или приглашая к нам. Понятно, что исходя из нынешних реалий. В течение пары месяцев будут подготовлены планы на лето и февральское окно, и уже от этого будем двигаться дальше», — приводит слова Кириленко ТАСС.

1 марта Международная федерация баскетбола (FIBA) временно отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/16146643
Сборная России по баскетболу
Андрей Кириленко
РФБ
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