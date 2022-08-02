Носов об отстранении россиян от международных соревнований: «Спорт не должен становиться разменной монетой»

Двукратный серебряный призер чемпионата мира по баскетболу Виталий Носов поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«На мой взгляд, разумнее всего ведут себя в UFC и НХЛ, где россияне продолжают спокойно выступать. И там никто не помешал Александру Овечкину стать одним из лучших бомбардиров в истории лиги...

Я вообще не понимаю, почему спорт должен становиться разменной монетой. За что наших спортсменов лишили права выступать на международных соревнованиях? У тех же фигуристок или гимнасток есть в запасе один-два сезона. Они сейчас загорелись и потухли. Людей оставляют без того, к чему они шли всю жизнь», — приводит RT слова Носова.

Международный олимпийский комитет (МОК) в конце февраля рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до участия в соревнованиях. Многие федерации последовали этим рекомендациями и запретили спортсменам из двух стран участвовать в соревнованиях. Кроме того, Россия лишилась права на проведение многих международных стартов.