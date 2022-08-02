Баскетбол
Новости
Единая лига ВТБ Россия Евролига Еврокубки Чемпионат мира
Главная
Баскетбол

Сегодня, 10:37

Носов об отстранении россиян от международных соревнований: «Спорт не должен становиться разменной монетой»

Носов поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Двукратный серебряный призер чемпионата мира по баскетболу Виталий Носов поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«На мой взгляд, разумнее всего ведут себя в UFC и НХЛ, где россияне продолжают спокойно выступать. И там никто не помешал Александру Овечкину стать одним из лучших бомбардиров в истории лиги...
Я вообще не понимаю, почему спорт должен становиться разменной монетой. За что наших спортсменов лишили права выступать на международных соревнованиях? У тех же фигуристок или гимнасток есть в запасе один-два сезона. Они сейчас загорелись и потухли. Людей оставляют без того, к чему они шли всю жизнь», — приводит RT слова Носова.

Международный олимпийский комитет (МОК) в конце февраля рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до участия в соревнованиях. Многие федерации последовали этим рекомендациями и запретили спортсменам из двух стран участвовать в соревнованиях. Кроме того, Россия лишилась права на проведение многих международных стартов.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1032342-nosov-sport-rossiyane-otstranenie
0
Читайте также
Как определить онкологию на ранней стадии? Советы экспертов
Из-за Миранчука в «Торино» уже случилась драка. Что еще ждет россиянина в новом клубе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Грайнер подтвердила, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости