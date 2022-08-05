Адвокат Ярмуш о приговоре Грайнер: «Вердикт справедливый, но может быть снижен»

Ярмуш считает, что срок наказания Грайнер может быть сокращен

Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш считает, что приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер может быть сокращен на три-пять месяцев.

« Хотя я думаю, что суд первой инстанции постарался максимально объективно оценить, поскольку к этому делу приковано пристальное внимание общества, СМИ и иностранных государств, потому что осужденная — гражданка Соединенных Штатов. Уверена, учитывались все аспекты, приговор был вынесен на основании требований закона. Вердикт справедливый, но может быть снижен. Обычно суд апелляционной инстанции убирает три-пять месяцев из срока», — приводит RT слова Ярмуш.

Также Ярмуш заявила, что переговоры об обмене Грайнер начались по инициативе американской стороны.

«И это качественно отличается от дела Константина Ярошенко. Тогда российское консульство задействовало всевозможные средства для его освобождения, а о данном обмене стало известно после того, как тот был произведен», — добавил специалист по гражданскому и международному праву.

4 августа Химкинский суд Подмосковья приговорил к девяти годам колонии общего режима американскую баскетболистку Грайнер со штрафом 1 миллион рублей за контрабанду наркотиков.

Двукратная олимпийская чемпионка 17 февраля была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла.