Гомельский — о недопуске российских баскетболистов к отборочному турниру Олимпиады: «Все это напоминает мне месть»

Баскетбольный специалист Владимир Гомельский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение исполкома Международной федерации баскетбола не допустить мужскую сборную России к предквалификационному турниру Олимпиады-2024 в Париже.

«Чисто политическое решение, которое продиктовано Международной федерацией баскетбола, политиками. Все это напоминает мне месть. Я расстроен, но не удивлен», — сказал Гомельский «СЭ»

1 марта 2022 года FIBA временно отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.