Форвард Николич перешел из «Автодора» в испанскую «Мурсию»

Черногорский форвард Данило Николич покинул «Автодор» и продолжит карьеру в «Мурсии».

Как сообщает пресс-служба испанского клуба, контракт 30-летнего спортсмена рассчитан до конца сезона.

Николич стал игроком «Автодора» в ноябре 2022 года. В 27 матчах Единой лиги ВТБ форвард в среднем набирал 12,2 очка и 5,8 подбора за 28 минут игрового времени.

«Мурсия» занимает 13-ю строчку в чемпионате Испании с результатом 10-16.