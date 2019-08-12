Защитник Майк Джеймс стал игроком ЦСКА. С 28-летним американцем подписан контракт на год, сообщает официальный сайт московского клуба.

За семь лет в профессиональном баскетболе он сменил девять клубов, отметившись в чемпионатах Хорватии, Греции, Израиля, Испании и Италии. В сезоне-2017/18 Джеймс провел 36 матчей в НБА за "Финикс" и "Нью-Орлеан", в которых его средние показатели составили 9,3 очка, 2,5 подбора и 3,5 передачи за 19,1 минуты.

Лучший снайпер Евролиги – в ЦСКА! 💥



Годичный контракт с нашим клубом подписал защитник @TheNatural_05 (28 лет, 185 см).



Напомним, по итогам сезона-2018/19 защитник получил приз имени Альфонсо Форда, который вручается самому результативному игроку @EuroLeague.#CSKAbasket pic.twitter.com/4fpbb9UZht — CSKA Moscow (@cskabasket) August 12, 2019





Сезон-2018/19 был для баскетболиста статистически лучшим. По его итогам защитник получил приз имени Альфонсо Форда, который вручается самому результативному игроку Евролиги. К 19,8 очка Джеймс добавлял в среднем по 6,4 результативных передачи (второй показатель в турнире), а также стал лидером лиги по трехочковым, попаданиям с игры и штрафным, по фолам на игроке и времени на паркете, стал третьим по перехватам.

В результате перестройки в рядах "Олимпии" игроку не нашлось места в составе итальянской команды. По итогам переговоров стороны достигли соглашения о расторжении действовавшего до 2021 года контракта.



В коллекции Джеймса – победы в чемпионатах и Кубках Греции с "Панатинаикосом", Суперкубок Италии, выигранный с "Олимпией" год назад. Также в минувшем сезоне защитник был выбран во вторую символическую пятерку Евролиги.