Костас Адетокумбо стал игроком «Фенербахче»

«Фенербахче» объявил о переходе форварда Костаса Адетокумбо.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан до конца сезона-22/23.

В середине октября 25-летний Адетокумбо подписал двустороннее соглашение с «Чикаго». А недавно покинул клуб, не проведя ни одного матча в нынешнем сезоне НБА.

В прошлом сезоне младший брат двукратного MVP НБА Янниса Адетокумбо («Милуоки») выступал в Евролиге за французский «Виллербан», набирая в среднем 6,2 очка и 2,8 подбора за 13,5 минуты на площадке.

Также Костас Адетокумбо принял участие в Евробаскете-2022 в составе сборной Греции, которую возглавляет главный тренер «Фенербахче» Димитрис Итудис.