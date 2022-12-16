Бриттни Грайнер продолжит карьеру в команде «Финикс Меркури» из WNBA

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер рассказала, что намерена продолжить карьеру в команде «Финикс Меркури» в предстоящем сезоне WNBA.

«Последние 10 месяцев были постоянной борьбой. Я изо всех сил старалась сохранить веру, и именно любовь многих из вас помогла мне двигаться вперед. От всего сердца благодарю всех за помощь.

Я намерена играть в баскетбол за команду «Финикс Меркури» из WNBA в этом сезоне, и при этом я с нетерпением жду возможности сказать «спасибо» каждому из вас, кто защищал меня и писал мне, вскоре лично», — написала баскетболистка в соцсетях.

8 декабря стало известно, что обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута произвели в аэропорту Абу-Даби.

Грайнер 17 февраля была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла. 27 июля спортсменка рассказала, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса.

Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году и впоследствии выдан США, где его приговорили к 25 годам лишения свободы.