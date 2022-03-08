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Сегодня, 21:07

«Мы любим тебя, детка!» Жена американской баскетболистки отреагировала на ее арест в России

Жена американской баскетболистки отреагировала на ее арест в России
Иван Шитик
Корреспондент
Бриттни Грайнер и Шерель Грайнер.
Фото Instagram

Шерель Грайнер, жена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, арестованной в Москве по обвинению в контрабанде наркотиков, высказалась о сложившейся ситуации.

«Мы любим тебя, детка! Многие говорят, что нужно продолжать чем-то заниматься. И все же в этом мире нет ничего, что могло бы помешать кому-либо из нас беспокоиться о тебе. Я скучаю по твоему голосу, скучаю по тебе. Нет слов, чтобы выразить эту боль», — написала Шерель в Instagram.

Публикация от ??? ?. ??? (@cherelletgriner)

Ранее сообщалось, что у Грайнер обнаружили масло каннабиса, в результате чего на девушку завели уголовное дело.

Бриттни Грайнер является двукратной олимпийской чемпионкой в составе национальной команды США.

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