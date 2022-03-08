«Мы любим тебя, детка!» Жена американской баскетболистки отреагировала на ее арест в России

Шерель Грайнер, жена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, арестованной в Москве по обвинению в контрабанде наркотиков, высказалась о сложившейся ситуации.

«Мы любим тебя, детка! Многие говорят, что нужно продолжать чем-то заниматься. И все же в этом мире нет ничего, что могло бы помешать кому-либо из нас беспокоиться о тебе. Я скучаю по твоему голосу, скучаю по тебе. Нет слов, чтобы выразить эту боль», — написала Шерель в Instagram.

Ранее сообщалось, что у Грайнер обнаружили масло каннабиса, в результате чего на девушку завели уголовное дело.

Бриттни Грайнер является двукратной олимпийской чемпионкой в составе национальной команды США.