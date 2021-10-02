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Экс-игрок сборной России Понкрашов продолжит карьеру в Иране

02:09
Антон Понкрашов. Фото Instagram
Антон Понкрашов. Фото Instagram
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Бывший разыгрывающий защитник сборной России Антон Понкрашов продолжит карьеру в Иране. 35-летний баскетболист на YouTube-канале «Взял мяч» сообщил, что подписал контракт с «Назмавараном».

Соглашение Понкрашова с клубом чемпионата Ирана рассчитано на один год.

Напомним, Понкрашов в составе сборной России выигрывал чемпионат Европы в 2007 года, а также завоевал бронзовые медали на Евробаскете-2011 и Олимпийских играх-2012.

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Евгений Козинов все материалы автора

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