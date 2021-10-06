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«Барселона» приостановила матч на 16-й минуте в честь Газоля

«Барселона» приостановила матч на 16-й минуте в честь Газоля
01:43

Матч 5-го тура чемпионата ACB между «Барселоной» и «Сарагосой» (76:63) был прерван на несколько минут. На 16-й минуте встречи игра была остановлена, чтобы устроить овации в честь легендарного баскетболиста Пау Газоля.

41-летний испанец во вторник, 5 октября, объявил о завершении карьеры. Во время паузы в матче на экранах было показано памятное видео.

Напомним, что Газоль начинал карьеру в «Барселоне» 23 года назад, а в феврале этого года вернулся в стан каталонцев. Он играл под номером 16.

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Евгений Козинов все материалы автора

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