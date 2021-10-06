«Барселона» приостановила матч на 16-й минуте в честь Газоля

Матч 5-го тура чемпионата ACB между «Барселоной» и «Сарагосой» (76:63) был прерван на несколько минут. На 16-й минуте встречи игра была остановлена, чтобы устроить овации в честь легендарного баскетболиста Пау Газоля.

41-летний испанец во вторник, 5 октября, объявил о завершении карьеры. Во время паузы в матче на экранах было показано памятное видео.

? El minuto 16 es para Pau Gasol



Se detiene el partido en el Palau para dar un gran aplauso a la leyenda @paugasol ??



ETERNO 1?6? pic.twitter.com/tBvvCw0q9D — Liga Endesa (@ACBCOM) October 5, 2021

Напомним, что Газоль начинал карьеру в «Барселоне» 23 года назад, а в феврале этого года вернулся в стан каталонцев. Он играл под номером 16.