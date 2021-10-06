«Барселона» приостановила матч на 16-й минуте в честь Газоля
Матч 5-го тура чемпионата ACB между «Барселоной» и «Сарагосой» (76:63) был прерван на несколько минут. На 16-й минуте встречи игра была остановлена, чтобы устроить овации в честь легендарного баскетболиста Пау Газоля.
41-летний испанец во вторник, 5 октября, объявил о завершении карьеры. Во время паузы в матче на экранах было показано памятное видео.
Напомним, что Газоль начинал карьеру в «Барселоне» 23 года назад, а в феврале этого года вернулся в стан каталонцев. Он играл под номером 16.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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