72-летний Светислав Пешич стал главным тренером сборной Сербии
Светислав Пешич стал главным тренером сборной Сербии, сменив на посту Игора Кокошкова, сообщает Eurohoops.
72-летний специалист впервые вернулся в национальную команду после того, как привел сборную Югославии к победам на Евробаскете-2001 и чемпионате мира-2002.
Пешич будет руководить сербской сборной в отборочных матчах чемпионата мира-2023, которые пройдут в ноябре этого года. Соперниками Сербии будут Латвия (25 ноября) и Бельгия (28 ноября).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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