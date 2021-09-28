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72-летний Светислав Пешич стал главным тренером сборной Сербии

16:32
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Светислав Пешич стал главным тренером сборной Сербии, сменив на посту Игора Кокошкова, сообщает Eurohoops.

72-летний специалист впервые вернулся в национальную команду после того, как привел сборную Югославии к победам на Евробаскете-2001 и чемпионате мира-2002.

Пешич будет руководить сербской сборной в отборочных матчах чемпионата мира-2023, которые пройдут в ноябре этого года. Соперниками Сербии будут Латвия (25 ноября) и Бельгия (28 ноября).

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Иван Шитик все материалы автора

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