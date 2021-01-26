«Надежда» обыграла курское «Динамо», «Енисей» оказался сильнее московского «Динамо»

Курское «Динамо» дома проиграло «Надежде» 82:89 (18:22, 22:28, 15:15, 27:24) в матче регулярного чемпионата. В другом матче турнира красноярский «Енисей» с большим отрывом выиграл у московского «Динамо» 93:46 (27:15, 18:12, 25:14, 23:5).

Премьер лига. Женщины

Регулярный сезон

«Динамо К» (Курск) — «Надежда» (Оренбургская область) — 82:89 (18:22, 22:28, 15:15, 27:24)

26 января. Курск. «СКК».

«Енисей» (Красноярский край) — «Динамо М» (Москва) — 93:46 (27:15, 18:12, 25:14, 23:5)

26 января. Красноярск. «Арена-Север».