«Надежда» обыграла курское «Динамо», «Енисей» оказался сильнее московского «Динамо»
17:55
Курское «Динамо» дома проиграло «Надежде» 82:89 (18:22, 22:28, 15:15, 27:24) в матче регулярного чемпионата. В другом матче турнира красноярский «Енисей» с большим отрывом выиграл у московского «Динамо» 93:46 (27:15, 18:12, 25:14, 23:5).
Премьер лига. Женщины
Регулярный сезон
«Динамо К» (Курск) — «Надежда» (Оренбургская область) — 82:89 (18:22, 22:28, 15:15, 27:24)
26 января. Курск. «СКК».
«Енисей» (Красноярский край) — «Динамо М» (Москва) — 93:46 (27:15, 18:12, 25:14, 23:5)
26 января. Красноярск. «Арена-Север».
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