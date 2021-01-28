Александр Церковный: «Надеемся, что Блэк присоединится к «Зениту» в начале февраля»

Генеральный директор баскетбольного клуба «Зенит» Александр Церковный объяснил почему американский центровой Тарик Блэк до сих пор не присоединился к команде. С момента подписания контракта с 29-летним американцем прошло две недели.

— Знаю о желании болельщиков как можно быстрее увидеть Тарика в игре, — рассказал «СЭ» Александр Церковный. — Он тоже очень ждет этого момента. Мы прикладываем все усилия чтобы ускорить этот момент. К сожалению, то, что раньше мы делали в течение нескольких дней, сейчас занимает несколько недель. Речь идет об оформлении необходимых документов в свете действующих регламентов и ограничений как на территории РФ, так и на территории США. Мы уже сталкивались с этими проблемами, когда привозили иностранных игроков в межсезонье, поэтому и в случае с Блэком были к ним готовы. Сейчас стало еще сложнее, в настоящее время процесс оформления документов значительно усложнился из-за эпидемиологической ситуации в США.

— Когда Вы ожидаете Тарика в расположении команды?

— Надеемся, что он присоединится к команде в начале февраля.

(Тимур Ганеев)