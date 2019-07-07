Белякова завершила карьеру в сборной России

Капитан женской сборной России по баскетболу Евгения Белякова завершила выступления за национальную команду. Последним для нее стал матч против сборной Швеции (52:57) на чемпионате Европы. После этого матча россиянки лишились шансов пробиться на Олимпиаду-2020.

— Это была моя последняя игра в составе сборной России, — цитируют Белякова "Известия". — У нас подрастает очень талантливое поколение, так что, надеюсь, впереди у нашей сборной должны быть только успехи. Проигрыш по делу, мы играли не совсем в свой баскетбол, много чего не получалось. Сейчас на душе только разочарование. Безусловно, мы хотели и могли добиться гораздо большего. Будем учиться на своих ошибках. В целом это был очень крутой Евробаскет. Уровень команд подравнялся. Практически все игры проходили в очень напряженной борьбе.

33-летняя Евгения Белякова в составе сборной России стала чемпионкой Европы – 2011 и заняла четвертое место на Олимпиаде-2012. В 2016 году она выиграла женскую НБА в составе "Лос-Анджелес Спаркс".