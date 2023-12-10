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Сегодня, 20:55

ЦСКА обыграл «Зенит», Буре получил майку от президента

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Андрей Ватутин и Павел Буре.
Андрей Ватутин и Павел Буре.
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Известный российский хоккеист Павел Буре стал гостем матча Единой Лиги ВТБ ЦСКА — «Зенит».

Красно-синие одержали победу в овертайме (104:89), а воспитанник ЦСКА Павел Буре наградил лучшего игрока месяца и получил майку с десятым номером от президента ПБК ЦСКА Андрея Ватутина.

«Я был на матчах армейцев в детстве — вырос в Москве, сам занимался в ЦСКА, и тогда красно-синие были так же популярны, как и сейчас. Сегодня у меня была ответственная миссия от компании «Норникель» — спонсора ПБК ЦСКА, исполнить волю болельщиков и наградить лучшего игрока ноября», — рассказал «Русская ракета» Павел Буре.

Андрей Ватутин и Павел Буре.

В большом перерыве Буре вручил форварду армейцев Амату М'Байю награду «Лучший игрок месяца», учрежденную компанией «Норникель». Француз помог армейцам одержать пять побед и набирал в среднем 16 очков за матч.

«Это очень интересная история — Амат М'Бай только перед этим сезоном перешел в клуб и уже победил в голосовании болельщиков, не часто такое увидишь, это показывает его уровень», — отметил Павел Буре.

Амат М'Бай подчеркнул, что свою награду может разделить со всей командой.

«В ноябре мы выглядели здорово, показывали отличный баскетбол, так что за свою победу я должен благодарить партнеров и тренеров», — сказал игрок. «И, конечно же, огромное спасибо нашим болельщикам, которые назвали меня лучшим игроком».

Баскетболист добавил, что всегда старается выкладываться на все сто и находить все возможные варианты, чтобы помочь команде добиться результата.

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