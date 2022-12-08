Адвокаты Грайнер подтвердили факт обмена американской баскетболистки на Виктора Бута

Адвокаты Бриттни Грайнер Мария Благоволина и Александр Бойков подтвердили «СЭ» факт обмена олимпийской чемпионки на Виктора Бута.

8 декабря стало известно, что обмен Грайнер на Бута произвели в аэропорту Абу-Даби.

Грайнер 17 февраля была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла. 27 июля спортсменка рассказала, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса.

Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году и впоследствии выдан США. Бут признан виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической, и приговорен к 25 годам лишения свободы. Спецслужбы США считают его одним из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире. Сам Бут отрицает свою вину.