Американскую баскетболистку Грайнер обменяли на Виктора Бута
Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута.
Как сообщает со ссылкой на МИД РФ, процедура произошла в четверг в аэропорту Абу-Даби.
Двукратная олимпийская чемпионка Грайнер была арестована 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Она была приговорена к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков.
Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году и впоследствии выдан США, где его приговорили к 25 годам лишения свободы.
Источник: https://tass.ru/obschestvo/16539683
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