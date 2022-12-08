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Сегодня, 16:17

Американскую баскетболистку Грайнер обменяли на Виктора Бута

Руслан Минаев
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Бриттни Грайнер.
Фото AFP

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута.

Как сообщает со ссылкой на МИД РФ, процедура произошла в четверг в аэропорту Абу-Даби.

Двукратная олимпийская чемпионка Грайнер была арестована 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Она была приговорена к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков.

Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году и впоследствии выдан США, где его приговорили к 25 годам лишения свободы.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/16539683
Бриттни Грайнер
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