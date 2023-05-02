Адвокат Калинов рассказал, что грозит напавшим на защитника ЦСКА Шведа

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал, что может грозить злоумышленникам, напавшим на защитника ЦСКА Алексея Шведа.

«Раз баскетболисту ЦСКА Алексею Шведу были причинены телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, то, вероятнее всего, данная травма будет считаться причинением тяжкого вреда здоровью. Тем более неизвестно, будет ли считаться, что тяжкий вред здоровью был причинен группой лиц из хулиганских побуждений. Тогда об этом нам говорит пункт Д части 2 статьи 111 Уголовного кодекса, наказание — до десяти лет лишения свободы. В любом случае баскетболисту будет проводиться судебно-медицинская экспертиза, и все будет зависеть от результата. Два варианта может быть: либо баскетболисту причинен тяжкий вред, наказание, как я уже сказал, до десяти лет лишения свободы, либо вред будет средней тяжести, то по пункту Д части 2 статьи 112 Уголовного кодеса, наказание — до пяти лет лишения свободы», — цитирует Калинова «Газета.Ru».

2 мая ЦСКА сообщил, что Швед пострадал от хулиганского нападения, совершенного на него вечером 1 мая на выходе из одного из московских ресторанов. Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.