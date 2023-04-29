Олимпийский чемпион по баскетболу Едешко признался, что провел в ЦСКА лучшие годы жизни

Олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко заявил, что провел в ЦСКА свои лучшие годы жизни.

«Меня призвали в армию в 1970 году, я учился в институте физкультуры в Белоруссии, и тогда, окончив его, я должен был отслужить год. На тот момент я уже попал в сборную Советского Союза, и обо мне узнали в ЦСКА, потом я надел форму, принял присягу и оказался в команде. Я отслужил год в армии, играя в ЦСКА, получил звание младшего лейтенанта, после чего я хотел вернуться в Белоруссию, но меня уговорили остаться. Я провел в ЦСКА 27 лет как игрок и тренер, и, конечно, это были лучшие годы моей жизни, и у меня есть все звания, которые только существуют в баскетболе: я и чемпионом Европы стал, и мира, и Олимпиаду выиграл», — приводит ТАСС слова Едешко.

Официальным днем рождения спортивного клуба армии считается 29 апреля 1923 года.