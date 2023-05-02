Кущенко заявил, что Швед чувствует себя «относительно нормально»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что баскетболист московского ЦСКА Алексей Швед, получивший черепно-мозговую травму в результате нападения, находится в клинике и чувствует себя «относительно нормально».

«Лехе здоровья, сложно подобрать слова относительно произошедшего. Этот инцидент никак не связан с баскетболом. Из ряда вон выходящая история, желаю выздоровления, и правоохранительные органы, уверен, быстро разберутся. Знаю, что с Алексеем все в порядке, он в клинике, чувствует себя относительно нормально насколько можно после такой травмы», — приводит слова Кущенко ТАСС.

Во вторник пресс-служба ЦСКА сообщила, что Швед стал жертвой нападения, в результате которого получил черепно-мозговую травму. Позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция проводит проверку по факту инцидента.

Шведу 34 года, он выступает за ЦСКА с 2021 года, также играл за клуб с 2005 по 2012 год.