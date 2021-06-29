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Зубац пропустил пятый матч с «Финиксом» из-за травмы

07:41
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Центровой «Клипперс» Ивица Зубац пропустил пятый матч серии 1/2 финала НБА против «Финикса» (116:102). Как сообщает ESPN, у 24-летнего хорвата растяжение связки правого колена.

Игрок получил травму в четвертой встрече с «Санс». Сроки возвращения игрока в строй не сообщаются.

В этом сезоне Зубац сыграл в 72 матчах, набирая в среднем по 9,0 очка.

Следующая игра в серии состоится 1 июля. Начало встречи — 4.00 по московскому времени.

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