Зубац пропустил пятый матч с «Финиксом» из-за травмы
Центровой «Клипперс» Ивица Зубац пропустил пятый матч серии 1/2 финала НБА против «Финикса» (116:102). Как сообщает ESPN, у 24-летнего хорвата растяжение связки правого колена.
Игрок получил травму в четвертой встрече с «Санс». Сроки возвращения игрока в строй не сообщаются.
В этом сезоне Зубац сыграл в 72 матчах, набирая в среднем по 9,0 очка.
Следующая игра в серии состоится 1 июля. Начало встречи — 4.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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