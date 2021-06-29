Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Клииперс» обыграли «Финикс»

06:39
Теги:

«Клипперс» переиграли «Финикс» в пятом матче 1/2 финала плей-офф НБА (116:102). Счет в серии стал 3-2 в пользу «Санс».

Следующая игра в серии состоится 1 июля. Начало встречи — 4.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Пятый матч

«Финикс» — «Клипперс» — 102:116 (26:36, 26:23, 26:32, 24:25)

Ф: Букер (31), Пол (22), К. Джонсон (14).

К: Джордж (41 + 13 подборов), Джексон (23), Моррис (22).

Счет в серии: 3-2.

Читайте также

Хорваты и швейцарцы сотворили историю чемпионата Европы
Как росли зарплаты в сборной России. От 500 долларов в 1990-е до 7 миллионов Хиддинка и Капелло
Бывший спортивный директор «Локомотива» назвал причины вылета сборной России с Евро-2020
Катание на сапах или вейкбордах. Польза, вред и насколько опасно

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
vs
0
Офсайд