«Клииперс» обыграли «Финикс»
«Клипперс» переиграли «Финикс» в пятом матче 1/2 финала плей-офф НБА (116:102). Счет в серии стал 3-2 в пользу «Санс».
Следующая игра в серии состоится 1 июля. Начало встречи — 4.00 по московскому времени.
НБА
Плей-офф
1/2 финала
Пятый матч
«Финикс» — «Клипперс» — 102:116 (26:36, 26:23, 26:32, 24:25)
Ф: Букер (31), Пол (22), К. Джонсон (14).
К: Джордж (41 + 13 подборов), Джексон (23), Моррис (22).
Счет в серии: 3-2.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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