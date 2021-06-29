Форвард «Клипперс» Пол Джордж повторил достижение Джордана и Коби Брайанта в матчах плей-офф НБА
Форвард «Клипперс» Пол Джордж установил рекорд результативности клуба в матчах плей-офф НБА.
В пятом матче финальной серии Западной конференции против «Финикса» (116:102) баскетболист набрал 41 очко, сделал 13 подборов, 6 передач и 3 перехвата. Джордж стал первым игроком в истории «Клипперс», которому удалось набрать 40 или более очков, 10 или более подборов и 5 или более передач в одном матче плей-офф.
Paul George becomes the first player in @LAClippers franchise history to record 40+ points, 10+ rebounds and 5+ assists in a postseason game. pic.twitter.com/AJ0jJFNxeN— NBA History (@NBAHistory) June 29, 2021
Кроме того, Пол Джордж повторил достижение Майкла Джордана, Коби Брайанта и Кевина Дюранта, став 4-м игроком в истории НБА, которому удалось набрать 20 или более очков в 18 матчах плей-офф подряд. Джордан, Брайант и Дюрант доходили до финала с данными показателями.
Locked in. pic.twitter.com/msMbSngeav— LA Clippers (@LAClippers) June 29, 2021
«Клипперс» уступают «Финиксу» в серии со счетом 2-3. Шестой матч состоится 1 июля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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