Завершился регулярный чемпионат НБА сезона-2021/22: итоговое положение команд

В ночь на 11 апреля прошли заключительные матчи регулярного чемпионата НБА сезона-2021/22. Стало известно итоговое положение команд Западной и Восточной конференций регулярного чемпионата НБА.

«Финикс» стал победителем на «Западе», «Майами» — на «Востоке». Первые 6 команд из той и другой конференций прошли в первый раунд плей-офф, команды с 7-го по 10-е место разыграют две путевки.

Итоговое положение команд. Западная конференция

1. «Финикс»

2. «Мемфис»

3. «Голден Стэйт»

4. «Даллас»

5. «Юта»

6. «Денвер»

7. «Миннесота»

8. «Клипперс»

9. «Нью-Орлеан»

10. «Сан-Антонио»

11. «Лейкерс»

12. «Сакраменто»

13. «Портленд»

14. «Оклахома»

15. «Хьюстон».

Восточная конференция

1. «Майами»

2. «Бостон»

3. «Милуоки»

4. «Филадельфия»

5. «Торонто»

6. «Чикаго»

7. «Кливленд»

8. «Бруклин»

9. «Атланта»

10. «Шарлотт»

11. «Нью-Йорк»

12. «Вашингтон»

13. «Индиана»

14. «Детройт»

15. «Орландо».