Завершился регулярный чемпионат НБА сезона-2021/22: итоговое положение команд
В ночь на 11 апреля прошли заключительные матчи регулярного чемпионата НБА сезона-2021/22. Стало известно итоговое положение команд Западной и Восточной конференций регулярного чемпионата НБА.
«Финикс» стал победителем на «Западе», «Майами» — на «Востоке». Первые 6 команд из той и другой конференций прошли в первый раунд плей-офф, команды с 7-го по 10-е место разыграют две путевки.
Итоговое положение команд. Западная конференция
1. «Финикс»
2. «Мемфис»
3. «Голден Стэйт»
4. «Даллас»
5. «Юта»
6. «Денвер»
7. «Миннесота»
8. «Клипперс»
9. «Нью-Орлеан»
10. «Сан-Антонио»
11. «Лейкерс»
12. «Сакраменто»
13. «Портленд»
14. «Оклахома»
15. «Хьюстон».
Восточная конференция
1. «Майами»
2. «Бостон»
3. «Милуоки»
4. «Филадельфия»
5. «Торонто»
6. «Чикаго»
7. «Кливленд»
8. «Бруклин»
9. «Атланта»
10. «Шарлотт»
11. «Нью-Йорк»
12. «Вашингтон»
13. «Индиана»
14. «Детройт»
15. «Орландо».