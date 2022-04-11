Энтони Дэвис: «Мы с Леброном все еще можем быть основой чемпионской команды»

Энтони Дэвис заявил, что они с Леброном все еще могут быть основой чемпионской команды

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис считает, что его дуэт с Леброном Джеймсом по-прежнему может привести команду к чемпионскому титулу.

«Думаю, что мы все еще можем быть основой чемпионской команды. Руководству нужно пересмотреть какие-то вещи в межсезонье, нам с Леброном надо будет обсудить этот сезон и то, что мы хотим сделать в следующем.

Нам нужно снова обрести этот чемпионский подход, который был у нас в первом сезоне. Да, были травмы, но и в здоровом виде нам не удавалось реализовать весь потенциал. По какой-то причине. Мы хотим понять причины", — приводит слова Дэвиса ESPN.

«Лейкерс» не попали в плей-офф по итогам сезона НБА-2021/22. В турнирной таблице регулярного сезона «озерники» с 33 победами заняли 11-е место в Западной конференции.

Ранее определились все участники плей-офф от «Запада».