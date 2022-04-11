Определились участники плей-офф НБА от Западной конференции
В ночь на 11 апреля прошли заключительные матча регулярного чемпионата НБА в Западной конференции.
Таким образом, определились все участники плей-офф от «Запада». Первые 6 команд вышли в первый раунд, команды с 7-го по 10-е место разыгают две путевки.
1. «Финикс»;
2. «Мемфис»;
3. «Голден Стэйт»;
4. «Даллас»;
5. «Юта»;
6. «Денвер»;
7. «Миннесота»;
8. «ЛА Клипперс»;
9. «Нью-Орлеан»;
10. «Сан-Антонио».
В плей-офф из Западной конференции не вышли: «ЛА Лейкерс», «Сакраменто», «Портленд», «Оклахома» и «Хьюстон».
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