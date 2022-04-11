Определились участники плей-офф НБА от Западной конференции

В ночь на 11 апреля прошли заключительные матча регулярного чемпионата НБА в Западной конференции.

Таким образом, определились все участники плей-офф от «Запада». Первые 6 команд вышли в первый раунд, команды с 7-го по 10-е место разыгают две путевки.

1. «Финикс»;

2. «Мемфис»;

3. «Голден Стэйт»;

4. «Даллас»;

5. «Юта»;

6. «Денвер»;

7. «Миннесота»;

8. «ЛА Клипперс»;

9. «Нью-Орлеан»;

10. «Сан-Антонио».

В плей-офф из Западной конференции не вышли: «ЛА Лейкерс», «Сакраменто», «Портленд», «Оклахома» и «Хьюстон».