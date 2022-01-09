Защитник «Голден Стэйт» Томпсон примет участие в официальном матче впервые с июня 2019 года
Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон сообщил, что готов к возвращению на площадку.
31-летний американец записал видеообращение к болельщикам «Уорриорз», в котором заявил, что возвращается к игре. Баскетболист примет участие в матче регулярного чемпионата НБА против «Кливленда», который состоится завтра, 10 января (начало — в 4.30 мск).
«I'm back.» — @KlayThompson #Klay941 pic.twitter.com/AMOlnSXtxv— Golden State Warriors (@warriors) January 8, 2022
В последний раз Томпсон принимал участие в официальном матче 14 июня 2019 года. Тогда «Голден Стэйт» проиграл «Торонто» (110:114) в шестой игре финальной серии плей-офф. В этой встрече Томпсон получил повреждение крестообразной связки левого колена. Игрок полностью пропустил сезон-2019/20, после этого он порвал ахиллово сухожилие на правой ноге во время подготовки к сезону-2020/21.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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