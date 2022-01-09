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Защитник «Голден Стэйт» Томпсон примет участие в официальном матче впервые с июня 2019 года

07:48
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Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон сообщил, что готов к возвращению на площадку.

31-летний американец записал видеообращение к болельщикам «Уорриорз», в котором заявил, что возвращается к игре. Баскетболист примет участие в матче регулярного чемпионата НБА против «Кливленда», который состоится завтра, 10 января (начало — в 4.30 мск).

В последний раз Томпсон принимал участие в официальном матче 14 июня 2019 года. Тогда «Голден Стэйт» проиграл «Торонто» (110:114) в шестой игре финальной серии плей-офф. В этой встрече Томпсон получил повреждение крестообразной связки левого колена. Игрок полностью пропустил сезон-2019/20, после этого он порвал ахиллово сухожилие на правой ноге во время подготовки к сезону-2020/21.

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Иван Торопцев все материалы автора
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