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«Майами» прервал серию «Финикса» из трех побед подряд

07:26
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«Майами» обыграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:100.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хит» Тайлер Хирро, набравший 33 очка.

«Майами» выиграл второй матч подряд и прервал серию «Финикса» из трех побед кряду.

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «Майами» — 100:123 (29:33, 21:38, 29:27, 21:25)

Ф: Букер (26), Бриджес (20), Джонсон (15)

М: Хирро (33), Робинсон (27), Лаури (14 + 13 передач)

9 января. Финикс. «Footprint Center».

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Иван Торопцев все материалы автора
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