«Майами» прервал серию «Финикса» из трех побед подряд
«Майами» обыграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:100.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хит» Тайлер Хирро, набравший 33 очка.
«Майами» выиграл второй матч подряд и прервал серию «Финикса» из трех побед кряду.
НБА
Регулярный сезон
«Финикс» — «Майами» — 100:123 (29:33, 21:38, 29:27, 21:25)
Ф: Букер (26), Бриджес (20), Джонсон (15)
М: Хирро (33), Робинсон (27), Лаури (14 + 13 передач)
9 января. Финикс. «Footprint Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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