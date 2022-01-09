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«Денвер» планирует подписать 10-дневный контракт с Демаркусом Казинсом

07:59
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«Денвер» планирует подписать 10-дневный контракт с центровым Демаркусом Казинсом, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ранее 31-летний американец был отчислен из «Милуоки», где он выступал с конца ноября 2021 года.

В сезоне-2021/22 Казинс принял участие в 17 матчах, набирая в среднем 9,1 очка и 5,8 подбора за игру.

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Иван Торопцев все материалы автора
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