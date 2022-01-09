«Денвер» планирует подписать 10-дневный контракт с Демаркусом Казинсом
«Денвер» планирует подписать 10-дневный контракт с центровым Демаркусом Казинсом, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Ранее 31-летний американец был отчислен из «Милуоки», где он выступал с конца ноября 2021 года.
The Denver Nuggets are planning to sign free agent center DeMarcus Cousins to a 10-day contract, sources tell @TheAthletic @Stadium.— Shams Charania (@ShamsCharania) January 9, 2022
В сезоне-2021/22 Казинс принял участие в 17 матчах, набирая в среднем 9,1 очка и 5,8 подбора за игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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