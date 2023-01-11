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Сегодня, 07:46

«Юта» обыграла «Кливленд», Митчелл набрал 46 очков в первой игре против бывшего клуба

Руслан Минаев
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«Юта» дома обыграла «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:114.

В составе «Джаз» самыми результативными игроками матча стали Джордан Кларксон (32 очка) и Лаури Маркканен (25+16). У «Кливленда» больше всех набрал Донован Митчел — 46 очков в первой игре против бывшего клуба.

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«Юта» — «Кливленд» — 116:114 (31:24, 24:31, 33:29, 28:30)

11 января. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».

БК Кливленд Кавальерс
БК Юта Джаз
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