Игроки «Майами» реализовали 40 из 40 штрафных бросков в матче и установили рекорд НБА

«Майами» дома обыграл «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:111. Игроки «Хит» реализовали 40 из 40 штрафных бросков в игре, тем самым установив рекорд лиги.

Ранее он принадлежал «Юте» — в декабре 1982 года игроки команды реализовали 39 из 39 штрафных бросков.

Помимо этого, защитник «Майами» Джимми Батлер показал второй результат в истории НБА по количеству бросков со штрафного без промаха — 23. Рекорд принадлежит Джеймсу Хардену, который в декабре 2019 года забросил 24 из 24 штрафных и Дирку Новички, который сделал то же самое в мае 2011-го. Батлер повторил результат Доминика Уилкинса в 1992 году.

«Хит» проигрывали «-5» за 46 секунд до конца встречи с «Оклахомой», но сумели сравнять счет благодаря трехочковому броску Виктора Оладипо и двухочковому с фолом от Джимми Батлера, за 12 секунд до конца