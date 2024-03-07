«Чикаго» на выезде выиграл у «Юты». Дерозан набрал 29 очков

«Юта» на своем паркете проиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:119. «Буллз» одержали вторую победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Демар Дерозан, набравший 29 очков.

«Чикаго» с результатом 30-32 идет на 9-м месте в Восточной конференции. «Юта» занимает 11-ю строчку в Западной конференции — 28-35.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Чикаго» — 117:119 (29:33, 25:30, 29:30, 34:26)

Ю: Коллинз (25 + 14 подборов), Секстон (24), Сенсабо (15 + 12 подборов), Кларксон (15).

Ч: Дерозан (29), Уайт (25), Вучевич (23 + 12 подборов).