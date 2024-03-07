Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:25

«Чикаго» на выезде выиграл у «Юты». Дерозан набрал 29 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Юта» на своем паркете проиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:119. «Буллз» одержали вторую победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Демар Дерозан, набравший 29 очков.

«Чикаго» с результатом 30-32 идет на 9-м месте в Восточной конференции. «Юта» занимает 11-ю строчку в Западной конференции — 28-35.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Чикаго» — 117:119 (29:33, 25:30, 29:30, 34:26)

Ю: Коллинз (25 + 14 подборов), Секстон (24), Сенсабо (15 + 12 подборов), Кларксон (15).

Ч: Дерозан (29), Уайт (25), Вучевич (23 + 12 подборов).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Чикаго Буллз
БК Юта Джаз
0
Читайте также
Жена Овечкина рассказала о жизни и воспитании детей с Александром
Макдэвид приблизился к Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ
В Госдуме назвали вызовом появление авиации НАТО в Черном море
В США назвали Украину кладбищем для танков Abrams
Пугачева назвала собирающихся вернуться на Родину россиян ненормальными
Актер Илья Устюжанинов умер в возрасте 40 лет
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей Мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

28 очков Леонарда помогли «Клипперс» победить «Хьюстон»
Новости
RSS RSS
Все новости