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Сегодня, 06:05

28 очков Леонарда помогли «Клипперс» победить «Хьюстон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Хьюстон» на своем паркете проиграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:122. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кавай Леонард, набравший 28 очков.

В других встречах «Атланта» выиграла у «Кливленда» (112:101), а «Филадельфия» потерпела поражение от «Мемфиса» (109:115).

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Кливленд» — 112:101 (31:28, 33:21, 23:40, 25:12)

А: Богданович (23), Бей (23), Мюррэй (18), Хантер (17).

К: Аллен (18 + 19 подборов), Окоро (17), Гарлэнд (15).

«Филадельфия» — «Мемфис» — 109:115 (31:37, 33:19, 29:25, 16:34)

Ф: Убре (25), Рид (17 + 10 подборов), Пэйн (16), Хилд (15).

М: Джарен Джексон (30 + 12 подборов), Ларэвиа (19 + 13 подборов), Альдама (17), В. Уильямс (17).

«Хьюстон» — «Клипперс» — 116:122 (27:19, 30:25, 29:36, 30:42)

Х: Шенгюн (23 + 19 подборов + 14 передач), Смит (19), Уитмор (17), Ванвлит (15), Грин (15).

К: Леонард (28), Харден (21), Джордж (21), Мэнн (15).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Атланта Хокс
БК Кливленд Кавальерс
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Хьюстон Рокетс
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