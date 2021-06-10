Йокич заявил, что «Денверу» нужно полностью перестроить игру в серии против «Финикса»
Центровой «Денвера» Никола Йокич прокомментировал поражение во втором матче серии второго раунда плей-офф НБА против «Финикса» (98:123).
««Финикс» играет лучше нас. Игроки «Санс» попадают свои броски, действуют более агрессивно, ищут открытых партнеров на площадке. Для нас в этой серии все выглядит очень плохо. Нам нужно менять всю игру», — цитирует ESPN Йокича.
После этого поражения «Денвер» проигрывает «Финиксу» в серии со счетом 0-2. Третий матч состоится 12 июня.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю