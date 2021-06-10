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Йокич заявил, что «Денверу» нужно полностью перестроить игру в серии против «Финикса»

09:48
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Центровой «Денвера» Никола Йокич прокомментировал поражение во втором матче серии второго раунда плей-офф НБА против «Финикса» (98:123).

««Финикс» играет лучше нас. Игроки «Санс» попадают свои броски, действуют более агрессивно, ищут открытых партнеров на площадке. Для нас в этой серии все выглядит очень плохо. Нам нужно менять всю игру», — цитирует ESPN Йокича.

После этого поражения «Денвер» проигрывает «Финиксу» в серии со счетом 0-2. Третий матч состоится 12 июня.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/nba/recap?gameId=401332964

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