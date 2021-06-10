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«Финикс» во второй раз обыграл «Денвер»

07:07
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«Финикс» обыграл «Денвер» во втором матче второго раунда плей-офф НБА (123:98). Счет в серии стал 2-0 в пользу «Санс».

Следующая игра состоится 12 июня.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Второй матч

«Финикс» — «Денвер» — 123:98 (25:21, 27:21, 34:25, 37:31)

Ф: Букер (18 + 10 подборов), Пол (17 + 15 передач), Бриджес (16), Эйтон (15 + 10 подборов).

Д: Йокич (24 + 13 подборов), Портер (11), Миллсэп (11), Бартон (10).

Счет в серии: 2-0.

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