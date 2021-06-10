«Финикс» во второй раз обыграл «Денвер»
«Финикс» обыграл «Денвер» во втором матче второго раунда плей-офф НБА (123:98). Счет в серии стал 2-0 в пользу «Санс».
Следующая игра состоится 12 июня.
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Второй матч
«Финикс» — «Денвер» — 123:98 (25:21, 27:21, 34:25, 37:31)
Ф: Букер (18 + 10 подборов), Пол (17 + 15 передач), Бриджес (16), Эйтон (15 + 10 подборов).
Д: Йокич (24 + 13 подборов), Портер (11), Миллсэп (11), Бартон (10).
Счет в серии: 2-0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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