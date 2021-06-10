Крис Пол вышел на 14-е место по количеству передач в плей-офф НБА
Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол поднялся на 14-е место по количеству передач в истории НБА в матчах плей-офф.
После второй игры второго раунда против «Денвера» (123:98) на счету 36-летнего американца 974 передачи в плей-офф. Пол обогнал по этому показателю бывшего игрока «Лейкерс» Джерри Уэста (970).
Congrats to @CP3 of the @Suns for moving up to 14th on the #NBAPlayoffs ASSISTS list! #ThatsGame pic.twitter.com/ZigsdoiQDa— NBA (@NBA) June 10, 2021
Лидером по количеству передач в матчах плей-офф НБА является Мэджик Джонсон (2 346).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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