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Крис Пол вышел на 14-е место по количеству передач в плей-офф НБА

09:14
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Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол поднялся на 14-е место по количеству передач в истории НБА в матчах плей-офф.

После второй игры второго раунда против «Денвера» (123:98) на счету 36-летнего американца 974 передачи в плей-офф. Пол обогнал по этому показателю бывшего игрока «Лейкерс» Джерри Уэста (970).

Лидером по количеству передач в матчах плей-офф НБА является Мэджик Джонсон (2 346).

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