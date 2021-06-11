Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Адетокунбо приехал на матч с «Брулкином» в форме «ПСЖ»

02:47
Теги:

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо приехал на третий матч второго раунда плей-офф НБА против «Бруклина» в футболке «ПСЖ». Грек был одет в белую футболку парижского футбольного клуба сезона-2016/17.

«Бакс» ведут в серии — 2-0. Сегодняшняя игра проходит на арене «Милуоки» — «Фисерв Форум».

Напомним, зимой Адетокунбо посетил домашний стадион «ПСЖ» — «Парк де Пренс».

Читайте также

Один из самых умных молодых игроков России вернулся из Канады. Он будет выступать за «Спартак»
Сорокин — о форме сборной Украины: «Жаль, что турнир становится ареной для политических дискуссий»
В полуфинале Кубка Стэнли — дуэль российских вратарей. Василевский уже выбил Бобровского. Что будет с Варламовым?
«Буду проклинать Сталина каждый день, который живу». Мовсар Евлоев — о Чимаеве, Яне и норме сна в 3-4 часа

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
vs
0
Офсайд