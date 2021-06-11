Адетокунбо приехал на матч с «Брулкином» в форме «ПСЖ»
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо приехал на третий матч второго раунда плей-офф НБА против «Бруклина» в футболке «ПСЖ». Грек был одет в белую футболку парижского футбольного клуба сезона-2016/17.
«Бакс» ведут в серии — 2-0. Сегодняшняя игра проходит на арене «Милуоки» — «Фисерв Форум».
Напомним, зимой Адетокунбо посетил домашний стадион «ПСЖ» — «Парк де Пренс».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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