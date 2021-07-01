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Яннис Адетокумбо пропустит пятый матч финала Восточной конференции НБА против «Атланты»

1 июля 2021, 23:58
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Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо пропустит пятый матч серии финала Восточной конференции НБА против «Атланты», сообщает пресс-служба «Бакс».

26-летний грек не сможет помочь своей команде из-за травмы левого колена, которую он получил в четвертой игре против «Хоукс».

Счет в серии «Милуоки» — «Атланта» — 2-2. Пятый матч состоится 2 июля. Победитель серии до 4 побед встретится в финале НБА с «Финиксом».

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Иван Торопцев все материалы автора

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