Яннис Адетокумбо пропустит пятый матч финала Восточной конференции НБА против «Атланты»
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо пропустит пятый матч серии финала Восточной конференции НБА против «Атланты», сообщает пресс-служба «Бакс».
26-летний грек не сможет помочь своей команде из-за травмы левого колена, которую он получил в четвертой игре против «Хоукс».
Счет в серии «Милуоки» — «Атланта» — 2-2. Пятый матч состоится 2 июля. Победитель серии до 4 побед встретится в финале НБА с «Финиксом».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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