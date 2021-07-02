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Янг надеется сыграть в 6-м матче с «Милуоки»

02:13

Разыгрывающий защитник «Атланты» Трэй Янг не сыграет в 5-м матче полуфинала НБА против «Милуоки». 22-летний американец продолжает восстанавливаться от травмы.

Как сообщает ESPN, Янг надеется принять участие в 6-м матче серии, который состоится в субботу в Атланте.

Янг получил травму стопы в третьем матче 27 июня. Он уже пропустил четвертую игру серии.

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Евгений Козинов все материалы автора

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