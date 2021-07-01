Беверли принес извинения Полу за толчок в спину во время полуфинальной серии НБА
Разыгрывающий «Лос-Анджелеса» Патрик Беверли принес извинения разыгрывающему «Финикса» Крису Полу за толчок в спину в конце шестого матча серии финала Западной конференции НБА (103:130, 2-4).
«Си Пи, эмоции взяли верх надо мной во время вчерашнего матча. Я виноват, не имею против тебя ничего личного. Поздравляю с выходом в финал и желаю удачи», – написал Беверли на своей странице в Twitter.
32-летний защитник был удален за 5 минут 49 секунд до финальной сирены. Инцидент произошел, когда Пол шел мимо Беверли и что-то ему сказал, после чего был опрокинут на паркет.
Впервые с 1993 года «Финикс» пробился в финал НБА, одержав победу над «Лос-Анджелесом». Второй финалист определится в серии «Атланта» — «Милуоки» (2-2).
@CP3 emotions got the best of me last night gang. My bad wasn’t meant for you. Congrats on making it to the Finals. Best of Luck ??— Patrick Beverley (@patbev21) July 1, 2021
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