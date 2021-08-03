Янг продлит контракт с «Атлантой» на 5 лет
«Атланта» договорилась с разыгрывающим защитником Трэем Янгом о продлении контракта. Как сообщает ESPN, 22-летний американец подпишет контракт на 5 лет, который вступит в силу в 2022 году.
Отмечается, что если по итогам следующего сезона Янг попадет в символическую пятерку, то контракт будет рассчитан на 207 миллионов долларов. В противном случае, сумма контракта составит 172 миллиона долларов.
В прошлом сезоне Янг сыграл в 63 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем по 25,3 очка, 3,9 подбора и 9,4 передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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