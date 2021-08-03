Янг продлит контракт с «Атлантой» на 5 лет

«Атланта» договорилась с разыгрывающим защитником Трэем Янгом о продлении контракта. Как сообщает ESPN, 22-летний американец подпишет контракт на 5 лет, который вступит в силу в 2022 году.

Отмечается, что если по итогам следующего сезона Янг попадет в символическую пятерку, то контракт будет рассчитан на 207 миллионов долларов. В противном случае, сумма контракта составит 172 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Янг сыграл в 63 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем по 25,3 очка, 3,9 подбора и 9,4 передачи.