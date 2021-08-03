Кайл Лаури объявил о переходе в «Майами»

Разыгрывающий Кайл Лаури сообщил, что продолжит карьеру в «Майами».

35-летний американец опубликовал у себя в Twitter пост, в котором рассказал о переходе в новую команду.

По информации журналиста ESPN Эдриана Воджнаровски, Лаури заключит контракт с «Майами» на 3 года и 90 миллионов долларов.

Kyle Lowry has agreed to a three-year deal for approximately $ 90M with the Miami Heat, sources tell ESPN. https://t.co/UqxbWFY6ER — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 2, 2021

Предыдущей командой Лаури был «Торонто», где он выступал с 2012 года. В сезоне-2020/21 баскетболист набирал в среднем 17,2 очка, 5,4 подбора и 7,3 передачи за матч в составе «Рэпторс».