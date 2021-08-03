Кайл Лаури объявил о переходе в «Майами»
Разыгрывающий Кайл Лаури сообщил, что продолжит карьеру в «Майами».
35-летний американец опубликовал у себя в Twitter пост, в котором рассказал о переходе в новую команду.
August 2, 2021
По информации журналиста ESPN Эдриана Воджнаровски, Лаури заключит контракт с «Майами» на 3 года и 90 миллионов долларов.
Kyle Lowry has agreed to a three-year deal for approximately $ 90M with the Miami Heat, sources tell ESPN. https://t.co/UqxbWFY6ER— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 2, 2021
Предыдущей командой Лаури был «Торонто», где он выступал с 2012 года. В сезоне-2020/21 баскетболист набирал в среднем 17,2 очка, 5,4 подбора и 7,3 передачи за матч в составе «Рэпторс».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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