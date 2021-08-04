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Кармело Энтони стал игроком «Лейкерс»

00:19
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Форвард Кармело Энтони перешел в «Лейкерс», сообщает в своем Twitter журналист ESPN Эдриан Воджнаровски. Контракт рассчитан на один год.

Сам игрок позднее подтвердил переход в Twitter.

В прошедшем сезоне 37-летний баскетболист выступал за «Портленд». Он провел 69 матчей в регулярном чемпионат НБА. Средние показатели — 1,4 очка, 1,5 передачи и 3,1 подбора. В плей-офф у него шесть матчей (12,3 очка, 1,5 передачи, 3,2 подбора).

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Евгений Петров все материалы автора

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