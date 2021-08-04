Кармело Энтони стал игроком «Лейкерс»
Форвард Кармело Энтони перешел в «Лейкерс», сообщает в своем Twitter журналист ESPN Эдриан Воджнаровски. Контракт рассчитан на один год.
Free agent F Carmelo Anthony has agreed to a one-year deal with the Los Angeles Lakers, his manager Bay Frazier tells ESPN.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021
Сам игрок позднее подтвердил переход в Twitter.
August 3, 2021
В прошедшем сезоне 37-летний баскетболист выступал за «Портленд». Он провел 69 матчей в регулярном чемпионат НБА. Средние показатели — 1,4 очка, 1,5 передачи и 3,1 подбора. В плей-офф у него шесть матчей (12,3 очка, 1,5 передачи, 3,2 подбора).
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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