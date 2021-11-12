Вучевич пропустит не менее 10 дней из-за подозрения на коронавирус
Центровой «Чикаго» Никола Вучевич попал в ковид-протокол НБА, сообщает NBC Sports. Он не сможет помочь команде не поможет своей команде в ближайших матчах.
31-летний черногорец сможет вернуться на площадку только, когда сдаст два подряд отрицательных теста на коронавирус.
В этом сезоне Вучевич сыграл в 11 матчах, набирая в среднем по 13,6 очка и 10,9 подбора.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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