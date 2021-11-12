Вучевич пропустит не менее 10 дней из-за подозрения на коронавирус

Центровой «Чикаго» Никола Вучевич попал в ковид-протокол НБА, сообщает NBC Sports. Он не сможет помочь команде не поможет своей команде в ближайших матчах.

31-летний черногорец сможет вернуться на площадку только, когда сдаст два подряд отрицательных теста на коронавирус.

В этом сезоне Вучевич сыграл в 11 матчах, набирая в среднем по 13,6 очка и 10,9 подбора.