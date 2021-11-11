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«Лейкерс» обыграли «Майами» в овертайме, 48 очков Эдвардса не помогли «Миннесоте» победить «Голден Стэйт»

09:10
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«Лейкерс» обыграли «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:117 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Хит» Бэм Адебайо, набравший 28 очков. Отметим, что разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук сделал трипл-дабл — на его счету 25 очков, 12 подборов и 14 ассистов.

В параллельной встрече «Голден Стэйт» победил «Миннесоту» — 123:110. Самым результативным баскетболистом матча стал защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, который набрал 48 очков.

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Миннесота» — 123:110 (31:28, 38:26, 24:30, 30:26)

Г: Уиггинс (35), Карри (25), Пул (14)

Мин: Эдвардс (48), Расселл (18), Таунс (17 + 12 подборов)

«Лейкерс» — «Майами» — 120:117 ОТ (28:25, 27:32, 27:29, 30:26, 8:5)

Л: Монк (27), Уэстбрук (25 + 12 подборов + 14 передач), Дэвис (24 + 13 подборов)

Май: Адебайо (28 + 10 подборов), Хирро (27), Лаури (18 + 11 передач)

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Иван Торопцев все материалы автора
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