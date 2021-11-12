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«Торонто» обыграл «Филадельфию»

05:23
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«Торонто» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:109. «Сиксерс» потерпели третье поражение кряду. «Рэпторз» прервали трехматчевую серию поражений.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Торонто» — 109:115 (30:27, 27:25, 21:29, 31:34)

Ф: Макси (33), Харрис (19), Сет Карри (15).

Т: Ванвлит (32), Трент (20), Ануноби (20).

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Евгений Козинов все материалы автора
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