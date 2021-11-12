«Торонто» обыграл «Филадельфию»
«Торонто» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:109. «Сиксерс» потерпели третье поражение кряду. «Рэпторз» прервали трехматчевую серию поражений.
НБА
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Торонто» — 109:115 (30:27, 27:25, 21:29, 31:34)
Ф: Макси (33), Харрис (19), Сет Карри (15).
Т: Ванвлит (32), Трент (20), Ануноби (20).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю